Сын Ксении Собчак узнал новое слово благодаря «Голубому огоньку»

https://static.news.ru/photo/9515a742-4ce1-11eb-89ec-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: xenia_sobchak/instagram.com

Российская телеведущая Ксения Собчак рассказала в социальной сети, что её сын Платон узнал новое слово, посмотрев новогоднюю развлекательную программу.

На опубликованном в Instagram снимке видно, что мальчик сидит за праздничным столом и держит в руке вилку.

Когда впервые увидел «Голубой огонёк» и узнал слово «доедалки», — написала под публикацией Собчак.

В комментариях подписчики восхитились внешностью Платона и отметили его сходство с дедушкой Анатолием Собчаком. Другим мальчик показался похожим на отца Максима Виторгана. Некоторые обратили внимание на манеры и сравнили его с «царским отпрыском».

Ранее сын Ксении Собчак не признал в переодевшейся в осла ведущей маму, чем насмешил гостей. Малыш отмечал свой четвёртый день рождения, Собчак ради такого случая примерила костюм осла из «Бременских музыкантов» и в таком виде нагрянула домой с подарками. Семейное торжество решили отметить небольшой вечеринкой, на которую к тому моменту собрались гости. Сын растерялся, увидев маму в необычном костюме, и экс-кандидату в президенты России даже пришлось уточнить у Платона, мама перед ним или лошадь. Ребёнок ответил, что лошадь, писал NEWS.ru.