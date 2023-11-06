Смерть участниц, новое название: как сейчас живут «Бурановские бабушки»

Фото: vk.com/b_babushki

Фольклорный коллектив «Бурановские бабушки» получил известность в России и за ее пределами после того, как занял второе место на Евровидении в 2012 году. Как сложилась судьба участниц коллектива, где они сейчас?

Как «Бурановские бабушки» получили путевку на Евровидение

Долгое время коллектив был известен только в селе Бураново, где и образовался хор, в который вошли восемь местных жительниц. Впервые о них узнали в России в 2008 году. На праздновании Дня родного языка в государственной филармонии женщины на удмуртском языке спели хиты Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Виктора Цоя. Их выступление сняли на видео и опубликовали в Сети, после чего бабушки стали мемом.

Тогда же на коллектив обратила внимание экс-директор певицы Людмилы Зыкиной Ксения Рубцова. Она привела «Бурановских бабушек» к композитору Виктору Дробышу. Он специально для Евровидения написал им песню Party for Everybody.

После второго места на международном конкурсе «Бурановские бабушки» получили звания народных артисток Удмуртии. По данным «Экспресс-газеты», в то время ценник на их часовые выступления поднялся до €20 тысяч.

Как сложилась судьба артисток из «Бурановских бабушек»

Спустя пару лет после участия в конкурсе «Бурановские бабушки» практически перестали выступать. Ездить по турам им было тяжело физически, в связи с чем они занялись развитием фольклора в родной Удмуртии.

В 2014 году скончалась одна из самых возрастных участниц коллектива — 86-летняя Елизавета Зарбатова. В 2019 году от рака желудка умерла Наталья Пугачева. С онкологией пенсионерка боролась шесть лет. Во время ремиссии продолжала выступать. Похоронили ее в родном селе.

В 2018 году участницы коллектива начали строить в селе на заработанные во время гастролей средства приют для престарелых. Он возводился при местном храме, который построили в 2015 году тоже благодаря финансовой помощи бабушек.

До пандемии коронавируса коллектив смог заработать только на фундамент и стены будущего дома милосердия. Предполагалось, что это будет двухэтажный дом, где смогут жить двадцать человек. Принимать будут пожилых, одиноких и больных людей, за которыми некому ухаживать.

Фото: vk.com/b_babushki

Чем сейчас занимаются «Бурановские бабушки», почему сменили название

В 2014 году выступавшие на Евровидении артистки отказались продлевать контракт с продюсером Ксенией Рубцовой, которая настаивала на активном графике гастролей.

После отказа коллектива продлевать контракт продюсер запретила артисткам использовать название группы и исполнять песни. Тогда коллектив стал условно называться «Бабушки из Бураново». Несмотря на отсутствие директора, пенсионерок продолжали приглашать выступать на небольших мероприятиях.

«Мы сейчас называемся «Бабушки из Бураново», но это на объявлении только так пишут. А после объявления выходим, и все говорят: «Бурановские бабушки». Или еще объявляют: «Это настоящие бурановские бабушки», — рассказала одна из солисток РИА Новости.

Бабушки составили свою развлекательную программу для туристов в родном селе. Коллектив поставил себе цель — выступать, пока не закончат строительство дома для престарелых.

«Мы встречаем, клубные работники стряпают перепечи, чай травяной, их угощают. А мы фотографируемся. Выступаем, показываем кино о нас. За нами выросли уже другие пенсионеры, они нам помогают петь», — говорят артистки.

Ксения Рубцова после разрыва контракта набрала новый коллектив в группу «Бурановские бабушки». Однако их гастроли прекратились в 2020 году, когда продюсера приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима. Ее признали виновной в мошенничестве в размере 35 млн рублей.

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