Скончалась мать певца Кая Метова

https://static.news.ru/photo/cd276de8-5cbb-11eb-b1f7-fa163e074e61_660.jpg Кай Метов Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Мать певца, композитора и заслуженного артиста России Кая Метова по имени Светлана скончалась. Об этом сам исполнитель написал на своей официальной странице в социальной сети.

Известно, что женщина долгое время работала в детском саду. Сначала семья будущей знаменитости жила в Караганде, а затем перебралась в Алма-Ату.

По поводу смерти мамы музыкант заявил, что ему трудно писать о случившемся. Ведь до последнего родные ушедшей из жизни женщины не верили, что трагедия может случиться.

Дорогая любимая Мама! Спасибо тебе за любовь, за моё счастливое детство, за понимание и поддержку во взрослой жизни. Ты многому меня научила, от многого уберегла. Тебя будет очень, очень не хватать, — написал 56-летний музыкант в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, 10 января в СМИ появилась информация, согласно которой мать актёра Алексея Панина, журналистка Татьяна Власова, скончалась. Женщина много лет занимала пост редактора в издательстве «Наука».