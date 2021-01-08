СМИ сообщили о смерти матери Алексея Панина

https://static.news.ru/photo/a2754086-531d-11eb-9d9f-fa163e074e61_660.jpg Фото: unsplash.com

В воскресенье, 10 января, в СМИ появилась информация, согласно которой мать актёра Алексея Панина, журналистка Татьяна Власова, скончалась. Женщина много лет занимала пост редактора в издательстве «Наука».

К настоящему моменту неизвестно, что привело к кончине Власовой и где похоронена мать артиста. Сам Панин ничего не сказал об этом ни в социальных сетях, ни в разговоре с журналистами. Однако имеются сведения, что трагедия в семье звезды фильма «Жмурки» случилась 5 января.

Отца Панина не стало 23 года назад. Всё это время мать активно поддерживала своего скандального сына и помогала ему растить дочку.

Данные о смерти Власовой подтвердила певица Лолита.

Мы все, кто любит Лёшу, скорбим вместе с ним, поскольку знаем, как он любил маму, как заботился всегда о ней. Лёша — замечательный сын! Прекрасный отец! Все, кто рядом с Лёшей сейчас, окружайте его любовью и понимаем! — цитирует Милявскую портал «Дни.ру».

Как ранее передавал NEWS.ru, дочь итальянского актёра и певца Адриано Челентано Розалинда в разговоре с российскими журналистами в день 83-летия своего отца нелицеприятно высказалась о собственных родителях. По её словам, им вовсе не следовало иметь детей.