Дочь Челентано нелицеприятно высказалась о своих родителях

https://static.news.ru/photo/46370f1a-51bb-11eb-b05a-fa163e074e61_660.jpg Розалинда Челентано Фото: rosalinda.celentano/instagram.com

Дочь итальянского актёра и певца Адриано Челентано Розалинда в разговоре с российскими журналистами в день 83-летия своего отца нелицеприятно высказалась о собственных родителях. По её словам, им вовсе не следовало иметь детей.

Как отметила дочь знаменитого артиста, уже в 18 лет она стала жить самостоятельно. Девушка начала заниматься музыкой. Со временем она потеряла зависимость от родных в материальном плане. До этого Розалинда никак не могла выстроить нормальные отношения с родителями. К тому же ей хотелось, чтобы люди видели её талант, а не просто тень популярного отца.

С самим родителем она не общалась долгое время. Однако не так давно сам Челентано позвонил дочери, чтобы поговорить о её новом музыкальном альбоме.

Говоря о своём детстве, Розалинда вспоминает, что мать была строже отца. Однако это было по большей степени обусловлено отсутствием Челентано в жизни детей, которым очень не хватало внимания.

Но артисты — существа крайне эгоистичные. По-моему, им вообще не следует иметь детей! Но это совсем не значит, что я не люблю своих родителей. Просто они были слишком молоды, когда мы родились, увлечены своей карьерой, часто отсутствовали дома, а нам их очень не хватало, — цитирует Розалинду «Собеседник».

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