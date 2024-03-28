«Ситуация довольно странная»: Паулс об отношениях с Вайкуле Композитор Раймонд Паулс рассказал, что почти не общается с Вайкуле

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Раймонд Паулс

Райманд Паулс признался NEWS.ru, что почти не общается с певицей Лаймой Вайкуле, которую сделал популярной в 1980-х годах, в том числе из-за сложившейся в последнее время «странной» ситуации. Он также отказался публично поздравлять артистку с днем рождения. Два других ее друга и коллеги, артисты Владимир Винокур и Лев Лещенко, также отказались говорить с журналистом NEWS.ru о Лайме Вайкуле и заявили, что не поддерживают с ней отношения.

Почти нет, [не общаемся], ситуация сейчас довольно странная, пусть все успокоится — тогда поговорим. Я не хочу прошлое вспоминать, я много для кого что сделал, и для меня много чего-то плохого сделали, — заявил Паулс.

31 марта Лайма Вайкуле отмечает 70-летие. В последнее время артистка все реже поет и все чаще выступает с критикой России и специальной военной операции на Украине.

Вайкуле стала известной в 1986 году, когда с ней стали работать композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник. Они написали специально для нее несколько хитов: «Ночной костер», «Еще не вечер», «Вернисаж». Премьера последних двух песен состоялась на «Новогоднем голубом огоньке».

Ранее продюсер Лавров рассказал, что композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник «сделали» в конце 80-х певицу Лайму Вайкуле назло Пугачевой, с которой поссорились. Для этого они сочинили для Вайкуле несколько сильных хитов. Он пояснил, что Паулс и Резник были лучшими авторами в Советском Союзе и поэтому успех начинающей певицы Лаймы Вайкуле был ожидаем.