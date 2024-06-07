«Сидите тихо»: Маша Распутина обратилась к уехавшим артистам Маша Распутина рекомендовала уехавшим из РФ артистам сидеть тихо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маша Распутина

Объявившая о своем возвращении на сцену певица Маша Распутина посоветовала коллегам, уехавшим из страны после спецоперации, сидеть тихо и «не обгаживать» страну. Свое заявление она сделала в интервью Борису Корчевникову. Артистка назвала такую позицию неблагодарной и бессовестной.

Убежали, тогда сидите тихо. Зачем говорить про страну, которая давала вам все? Берете и обгаживаете все. Эти «рабы и холопы» ходили к вам на концерты, отдавали последние деньги, — подчеркнула Распутина.

Ранее Маша Распутина заявила о возобновлении гастролей по России. В прошлом ее называли преемницей народной артистки СССР Аллы Пугачевой. Критик Сергей Соседов отмечал, что Пугачева ревновала Распутину к сцене, а поэт Леонид Дербенев писал для нее хиты и называл главной конкуренткой Примадонны. По словам эксперта, вокально Распутина превосходила Пугачеву, потому что могла петь на расщеплении звука.

До этого певица Татьяна Анциферова призналась, что не поддерживает связь с уехавшими из России артистами. Она отметила, что уже давно не ведет творческую деятельность, поэтому не в курсе, что происходит внутри этой сферы. Вместе с тем артистка отметила, что в ее время по телевизору крутили одних и тех же певцов по всем каналами. Те, кто «мозолил глаза», и покинули страну, добавила она.