«Одни и те же по всем каналам»: Анциферова высказалась об уехавших артистах Певица Анциферова призналась, что не общается с уехавшими из РФ артистами

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Певица Татьяна Анциферова в беседе с mk.ru призналась, что не поддерживает связь с уехавшими из России артистами. Она отметила, что уже давно не ведет творческую деятельность, поэтому не в курсе, что происходит внутри этой сферы. Вместе с тем артистка отметила, что в ее время по телевизору крутили одних и тех же певцов по всем каналами. Те, кто «мозолил глаза», и покинули страну, добавила она.

У меня тогда еще телевизор был, и всех их было действительно сильно много. Как ни включишь — одни и те же по всем каналам. Сейчас некоторые из них уехали, поэтому к ним такое пристальное внимание. Зрители привыкли видеть их всю жизнь, а теперь они их не наблюдают, — заявила Анциферова.

Ранее режиссер Константин Богомолов высказался об уехавших из России артистах, отметив, что «либеральный обком» начал писать гадости исполнителям ролей в его новом государственном спектакле.

Он также добавил, что его новые постановки подвергли критике и ряд СМИ, работающих на Западе. При этом режиссер подчеркнул, что его артисты играют за небольшие деньги, зато в радость: «для своего зрителя, в родном доме».