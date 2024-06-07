Две конкурентки Пугачевой возвращаются на российскую сцену Маша Распутина и Лада Дэнс собираются вернуться на эстраду

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маша Распутина

Российские певицы Лада Дэнс (Лада Волкова) и Маша Распутина планируют вернуться на большую сцену в ближайшее время, сообщают Telegram-каналы «НЕОПРА, блин!» и Mash. По данным пабликов, Дэнс открыла новую компанию «Бэйби Дэнс», которая будет заниматься исполнительским искусством и изданием песен. Распутина же заявила в интервью о возобновлении гастролей по стране. Ранее обеих певиц называли преемницами Аллы Пугачевой.

Я хочу заявить всей стране, всем своим зрителям, всему своему народу, что я возобновляю свою концертную деятельность. Ура, ребята! — с улыбкой сообщила Распутина.

Лада Дэнс, ранее заявлявшая, что возвращаться в музыкальный бизнес не собирается, в мае 2024 года зарегистрировала ООО «Бэйби Дэнс», предположительно, для того, чтобы устраивать концерты и частные выступления. До этого артистка закрыла свое ИП, оставшись должна ФНС 300 тысяч рублей, сообщает Mash.

В 2016 году в программе «Точь-в-точь. Суперсезон» Дэнс спародировала Пугачеву, исполнив ее хит «Настоящий полковник». После этого артистку начали называть преемницей Примадонны.

Ранее критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева ревновала Распутину к сцене, а поэт Леонид Дербенев писал для нее хиты и называл главной конкуренткой Примадонны. По словам Соседова, вокально Распутина превосходила Пугачеву, потому что могла петь на расщеплении звука.