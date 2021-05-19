Шура помирился со своей матерью спустя 25 лет

https://static.news.ru/photo/40b06294-b944-11eb-8c45-96000091f725_660.jpg Певец Шура Фото: vk.com/shura_superstar

Певец Шура рассказал, что отпразднует свой 46-й день рождения с матерью, с которой они долгие годы были в ссоре. Спустя 25 лет они поняли, что нуждаются друг в друге, пишет KP.RU.

По словам артиста, они отметят праздник вместе впервые за четверть века.

Мы помирились. Не хочется сейчас о грустном вспоминать. Что было раньше, то было, — отметил он.

Шура заявил, что мать точно не будет печь ему торт, однако, скорее всего, примет участие в сюрпризе, который ему готовят организаторы предстоящего концерта.

Певец также сообщил , что все невзгоды остались в прошлом. Он обновил репертуар, готовится к многочисленным выступлениям и заметно похудел. Сейчас он выплачивает ипотеку.

Ранее Шура признался в любви к творчеству рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн. По его словам, ему импонирует, как стремительно ворвавшийся на вершину популярности музыкант «прёт напролом». По словам Шуры, «такого чувака не сшибить ничем». Особенно с учётом того, что у него есть способность эпатировать так, как другие не решаются.