Шура помирился со своей матерью спустя 25 лет

Певец Шура рассказал, что отпразднует свой 46-й день рождения с матерью, с которой они долгие годы были в ссоре. Спустя 25 лет они поняли, что нуждаются друг в друге, пишет KP.RU.
По словам артиста, они отметят праздник вместе впервые за четверть века.
Мы помирились. Не хочется сейчас о грустном вспоминать. Что было раньше, то было, — отметил он.
Шура заявил, что мать точно не будет печь ему торт, однако, скорее всего, примет участие в сюрпризе, который ему готовят организаторы предстоящего концерта.
Певец также
Ранее Шура признался в любви к творчеству рэпера Алишера Валеева, известного как Моргенштерн. По его словам, ему импонирует, как стремительно ворвавшийся на вершину популярности музыкант «прёт напролом». По словам Шуры, «такого чувака не сшибить ничем». Особенно с учётом того, что у него есть способность эпатировать так, как другие не решаются.