Шубская опровергла слухи о третьей беременности

Супруга хоккеиста Александра Овечкина модель Анастасия Шубская опубликовала в Instagram архивное фото, которое было сделано ещё во время её беременности. Поклонники звёздного семейства тут же заподозрили, что она опять в положении, но модель оперативно опровергла этот вариант.
Нашему младшему сыну ещё месяца нет! — ответила Шубская на комментарий пользователя, спросившего «Настя, опять?».
Как писал NEWS.ru, ранее Шубская похвасталась подарками на день рождения сына. Александр Овечкин подарил ей несколько корзин цветов в честь рождения Ильи, который появился на свет 27 мая 2020 года. Специально для презентов спортсмен подготовил большой стол, который сразу «завалили» букетами и игрушками. Старший сын Сергей родился в 2018 году.
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