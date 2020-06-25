Шубская опровергла слухи о третьей беременности

Фото: nastyashubskaya/instagram.com

Рэпер и видеоблогер из Башкирии Моргенштерн (настоящее имя — Алишер Моргенштерн) снял штаны на вечеринке в честь 26-летия певца Егора Крида. На данный момент проведение таких мероприятий запрещено в связи с пандемией коронавируса, однако звёздам это не помешало.

Вызывающее поведение артиста попало на видео, которое было опубликовано на странице фанатов Моргенштерна в социальной сети. В момент «падения» штанов рэпер вместе с Кридом был на сцене. Жест блогера и...