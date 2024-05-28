SHOT: Даня Милохин задолжал российской налоговой SHOT: блогер Даня Милохин должен ФНС 35 тысяч рублей

Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Даня Милохин

Telegram-канал SHOT сообщает, что уехавший из России блогер Даня Милохин задолжал российской налоговой 35 тысяч рублей. По его данным, долг возник еще в начале мая и до сих пор не погашен.

Канал отмечает, что у блогера все еще действует ИП, через которое он осуществляет продажу рекламы. Как рассказал приемный отец Милохина, тот открывал счет, когда только начал зарабатывать в TikTok, и теперь периодически на него «капают» налоги.

Сам Милохин сейчас находится в Таиланде и строит бойцовскую карьеру. В середине февраля он победил индийского коллегу Аджмана Хана техническим нокаутом в первом раунде профессионального боксерского поединка. 22-летний россиянин дебютировал в весовой категории до 70 кг на турнире организации Alpha Fight Series в Дубае. Милохин вышел на ринг с российским флагом, поединок носил выставочный характер.

Позже блогер признался, что не хочет боксировать с русскими, потому что такие турниры не принесут ему желаемой известности. По словам Милохина, вся Россия на него и так смотрит.

Тем временем директор центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов обратился в Военный комиссариат Московской области с требованием объявить в розыск Милохина по причине уклонения от службы в российской армии. Он уверен, что блогер не поставлен на учет по месту регистрации.