«Ответ прост»: Милохин объяснил, почему не хочет боксировать с русскими Милохин заявил, что турниры с русскими не принесут ему желаемой известности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Блогер Даня Милохин, дебютировавший в боксе, в интервью Sport24 признался, что не хочет боксировать с русскими, потому что такие турниры не принесут ему желаемой известности. Он привел в пример бой с индийским спортсменом, после которого его узнала некоторая часть Индии. По словам Милохина, вся Россия на него и так смотрит.

Если брать соперников, то не хотелось бы выходить на бои с русскими ребятами, потому что ответ прост — я хочу быть популярным на весь мир. И для этого мне нужно делать бои с иностранцами. Даже после боя с Ханом какая-то маленькая часть Индии узнала меня, я обрел себя для них. Даже так: бился с незнакомым для россиян типом, но меня смотрела вся Россия! — заявил Милохин.

В середине февраля российский блогер победил индийского коллегу Аджмана Хана техническим нокаутом в первом раунде профессионального боксерского поединка. 22-летний россиянин дебютировал в весовой категории до 70 кг на турнире организации Alpha Fight Series в Дубае. Милохин вышел на ринг с российским флагом, поединок носил выставочный характер. Перед боем на мероприятии включили гимн России.