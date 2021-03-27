Дмитрию Диброву удалили опухоль на лице

https://static.news.ru/photo/e946c802-8efc-11eb-8911-96000091f725_660.jpg Дмитрий Дибров Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pres

Телеведущий Дмитрий Дибров перенёс операцию на лице. О хирургическом вмешательстве рассказала его супруга Полина. По её словам, супруг самостоятельно выбирает процедуры красоты, однако опасается экспериментов и радикальных мер. Недавно, впрочем, ему всё же пришлось лечь под нож хирургов.

Недавно поклонников удивил моложавый вид 61-летнего ведущего. Дибров сменил причёску, а его лицо заметно посвежело. При этом он отрицал, что сделал подтяжку лица.

Как пояснила 32-летняя жена Диброва, новая операция была вынужденной — ему пришлось удалить новообразование на щеке.

Шишка действительно была, и мужу пришлось сделать операцию. Но это было не косметологическое вмешательство, а лечебное — просто надо было удалить это образование. Это не страшная болезнь, всё в порядке, — успокоила она поклонников.

Полина добавила, что здоровью ведущего ничего не угрожает, он чувствует себя хорошо, передаёт KP.RU.

Ранее NEWS.ru писал, что Дибров сменил имидж в новом телевизионном сезоне для обновления самой программы. Как признался ведущий, люди в кадре становятся такой же частью студии, как стул или декорации. Продюсеры шоу каждый год придумывают, чем удивить зрителя. В этом ему помогла Эвелина Хромченко.