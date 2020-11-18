Дибров объяснил смену имиджа советом Хромченко

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певица Ольга Бузова в этом году уменьшила гонорар за своё участие на новогодних кооперативах. Так, выступить с 45-минутным концертом она готова за 2,5 млн рублей, что на один миллион меньше, чем годом ранее.

Кроме того, она не против поработать и тамадой. За четыре часа заказчику придется ей выплатить три миллиона рублей. Примечательно, что звезда наотрез отказалась выходить на сцену в медицинской маске, пишет...