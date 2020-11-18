Дибров объяснил смену имиджа советом Хромченко

Дмитрий Дибров сменил имидж в новом телевизионном сезоне для обновления самой программы. Как признался ведущий, люди в кадре становятся такой же частью студии, как стул или декорации. Продюсеры шоу каждый год придумывают, чем удивить зрителя.
Дибров
Эвелина мне сказала: «Вы одна из пяти самых влиятельных медиаперсон на отечественном телевидении — внешние аттракционы уже не нужны». Ну, может быть, и правда. Я попробовал, — сказал Дибров.
Ранее NEWS.ru писал, что Дибров назвал справедливым размер своей пенсии.