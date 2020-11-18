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Дибров объяснил смену имиджа советом Хромченко

15:29, 18 ноября 2020 104
Дмитрий Дибров Дмитрий Дибров Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дмитрий Дибров сменил имидж в новом телевизионном сезоне для обновления самой программы. Как признался ведущий, люди в кадре становятся такой же частью студии, как стул или декорации. Продюсеры шоу каждый год придумывают, чем удивить зрителя.

Дибров признался в интервью Teleprogramma.pro, что в 2020 году обратился за советом к своей коллеге, ведущей «Модного приговора» Эвелине Хромченко. Он спросил, уместно ли будет перестать красить волосы и показать естественную седину.

Эвелина мне сказала: «Вы одна из пяти самых влиятельных медиаперсон на отечественном телевидении — внешние аттракционы уже не нужны». Ну, может быть, и правда. Я попробовал, — сказал Дибров.

Ранее NEWS.ru писал, что Дибров назвал справедливым размер своей пенсии.

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