Шевчук рассказал о самочувствии после перенесенного инфаркта Шевчук заявил, что идет на поправку после перенесенного инфаркта

Фото: Alexey Vysotskiy/Global Look Press

Юрий Шевчук

Певец, лидер рок-группы «ДДТ» Юрий Шевчук заявил NEWS.ru, что идет на поправку после перенесенного инфаркта и чувствует себя неплохо. По словам артиста, сейчас он проходит курс реабилитации.

Чувствую себя неплохо, прохожу курс реабилитации. Всем мира и добра! — сказал Шевчук.

Он добавил, что рассказал о самочувствии, поскольку ему нужно было сообщить людям о переносе выступлений. Шевчук планирует провести все запланированные концерты в 2024 году.

Группа «ДДТ» должна была отправиться в тур в конце октября. В рамках гастролей музыканты планировали посетить Тель-Авив, однако Шевчук заявил 7 октября об отмене мероприятия.

9 октября Telegram-канал Baza сообщил, что у Шевчука случился инфаркт. По данным канала, по этой причине концерты музыкального коллектива переносятся на начало 2024 года.

Весной 2023-го «ДДТ» отменила концерты в Москве и Санкт-Петербурге. Тогда Шевчук рассказал NEWS.ru, что это произошло не по вине коллектива.

Ранее композитора Игоря Николаева поместили в палату интенсивной терапии в московскую больницу из-за проблем с сердцем. У артиста была нарушена работа сердца — ритм то учащался, то становился реже. Результаты ЭКГ показали следы инфаркта. Николаеву провели коронарное шунтирование артерии.

9 октября стало известно, что Николаев вернулся домой и восстанавливается после операции.