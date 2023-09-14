Певец Прохор Шаляпин высказал свое мнение о будущем SHAMAN. В беседе с NEWS.ru исполнитель предположил, что через пять — десять лет Ярослава Дронова «зарежут, задавят, съедят интригами» свои же коллеги по сцене из зависти к его таланту.
Шаляпин отметил, что подобная судьба ожидает, как правило, большинство талантливых артистов. В качестве примера он привел участников и победителей популярных музыкальных телешоу, после которых вокалисты «исчезают на второй день». Причиной этого Прохор считает отсутствие господдержки в полной мере и задачу «пускать новые лица в эфир».
Кадры SHAMAN на пике карьеры — в галерее NEWS.ru.
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Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вперед выступлением на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время концерта на концертной площадке клуба «ГлавClub»
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) во время выступления на сольном концерте в концертном зале «Крокус Сити Холл»