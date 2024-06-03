SHAMAN: последние новости 3 июня, дуэт с Кадышевой, сравнение с Киркоровым

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

илюПевица Надежда Кадышева намерена записать дуэт с певцом SHAMAN (Ярослав Дронов), а актриса Галина Стаханова сравнила его композиции с творчеством народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Какие известны последние новости об исполнителе на сегодня?

Что известно о дуэте SHAMAN с Кадышевой

Основатель ансамбля «Золотое кольцо» Александр Костюк в беседе с NEWS.ru рассказал о творческих планах солистки коллектива и его супруги Надежды Кадышевой. По его словам, исполнительница хочет записать песню вместе с SHAMAN.

«С SHAMAN песня „Широка река“ хорошо получилась бы. Будет [дуэт], будет обязательно», — заявил Костюк.

За что SHAMAN похвалила Mia Boyka

Исполнительница Mia Boyka считает, что SHAMAN является олицетворением патриотических песен в России. Певица отметила, что вдохновилась творчеством артистов, которые поют о любви к родине, и решила записать свою композицию в том же стиле.

«Я считаю, что если сейчас артисты считают это новым трендом, то это супер. Петь про свою страну, про любовь к земле, где ты живешь и родился, это классный тренд. Нежели, извините меня, песни в чартах, где поется: „моя собачка одета дороже тебя“, — сказала певица NEWS.ru.

Что известно о сравнении творчества SHAMAN и Киркорова

Актриса Галина Стаханова в передаче RTVI «Легенда» заявила, что выступления Ярослава Дронова вызывают у нее более яркие эмоции, чем концерты народного артиста России Филиппа Киркорова.

«Понимаете, когда я услышала его песню „Я русский“ — ой! Хотя вроде все с надрывом. Но концерт Киркорова я не могу дослушать до конца. Он раздражает меня, одну-две песни послушаю — и все. А у SHAMAN — затрагивает мои чувства», — сказала она.

Артистка также выразила свое восхищение песней певца SHAMAN, посвященной жертвам теракта в «Крокус Сити Холле». По мнению артистки, если бы Дронов не был истинным патриотом, он бы не смог написать и исполнить композицию «Реквием».

«Я считаю, что он истинный патриот, ведь иначе так не смог бы спеть. Так глубоко не раскрыл бы своих чувств, прошу прощения. И последняя его песня о „Крокус Сити“ тоже стала популярной», — добавила Стаханова.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru SHAMAN (Ярослав Дронов)

Что известно о последнем выступлении SHAMAN

Певец SHAMAN исполнил песню «Да» перед началом суперфинала Фонбет — Кубка России по футболу между клубами «Балтика» и «Зенит». Матч состоялся 2 июня в «Лужниках».

Кадрами своего выступления исполнитель поделился в личном Telegram-канале.

«Привет, Россия! Вместе с многотысячными трибунами, калининградской „Балтикой“ и петербургским „Зенитом“ сказали „ДА!“ наступившему лету и суперфиналу Кубка России по футболу», — написал SHAMAN.

Когда состоятся ближайшие концерты SHAMAN

В ближайшее время Ярослав Дронов выступит в Саранске (5 июня), Пензе (6, 7 июня), Самаре (9 июня), Тольятти (10 июня), Туле (16 июня), Химках (19 июня), Мытищах (20 июня), Красногорске (25 июня), Подольске (26 июня), Калининграде (1, 2 июля), Геленджике (24 июля) и Анапе (25 июля).

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