SHAMAN нажал «ядерную» кнопку: зачем он это сделал, при чем здесь чемодан Выступление SHAMAN закончилось нажатием красной «ядерной» кнопки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский певец SHAMAN в День народного единства нажал красную «ядерную» кнопку в черном чемодане. Зачем он это сделал, как отреагировала публика?

Зачем SHAMAN нажал на красную кнопку

SHAMAN (Ярослав Дронов) на концерте в честь Дня народного единства в Санкт-Петербурге со словами «я русский» нажал на символическую красную кнопку. Она находилась в черном чемоданчике, который вынес помощник артиста.

После нажатия кнопки вспыхнули фейерверки. Похожий прием SHAMAN использовал и ранее, во время других своих выступлений.

Как россияне отреагировали на «ядерную» кнопку SHAMAN

В комментариях к видео помимо преданных почитателей творчества артиста нашлись и те, кто удивился такому сценическому ходу. Поклонники напомнили SHAMAN, что День народного единства — это «праздник гармонии и мира».

«Эпично, конечно, но, по-моему, перебор уж. Ситуация и так на пределе, а тут такие шутки», — написал под видео один из комментаторов.

«Неужели кому-то это кажется крутым или веселым? Что вообще в головах у людей, кто одобрил такой перформанс? Ядерная война — это теперь смешно?» — поддержал его другой.

«Ким Чен Ын, посмотрев на это, тоже решил устроить концерт», — пошутил третий.

«На сцене агрессия! Безобразное поведение! И публика ликует?!» — возмутилась пользовательница.

За артиста заступилась актриса Яна Поплавская. В своем Telegram-канале она отметила красоту спецэффектов.

«Где-то у наших недругов сжалось ВСЁ. Не связывайтесь с русскими. Русские долго запрягают, но быстро едут. И больно бьют!» — написала она в канале.

Вместе с этим в комментариях также заступились за артиста. Россияне отметили, что кнопка лишь запустила праздничный салют и не имела иного символического значения, которое нашли хейтеры.

«У нас в стране много чего с кнопки запускается. Например, открытие нового объекта. А тут просто салют стартанул в честь праздника. Ну что так перепугались-то? Это наш праздник, на что хотим, на то и жмем. И салют включаем. Пока», — написал один из пользователей.

Кроме того, зрители оказались возмущены тем, что после песни «Я русский», музыканты начали крушить оборудование и инструменты. В комментариях пользователи призвали артиста больше не допускать подобных перформансов и не смотреть на западную культуру.

«Жаль, что на таком патриотическом подъёме уподобились западным исполнителям. Очень неожиданный жестокий шаг! Больше так делать не нужно!» — написала под видео девушка.

Когда Россия применит ядерное оружие

Согласно ядерной доктрине страны, применение ядерного оружия возможно исключительно в оборонительных целях. В документе сказано, что ЯО может быть использовано в ответ на ядерный удар или в случае угрозы самому существованию государства.

Военный эксперт Владислав Шурыгин объяснял, что Россия не будет применять тактическое ядерное оружие против соседнего государства, не располагающего таким арсеналом. По его словам, российский ядерный удар украинской территории не грозит, пока в конфликт напрямую не вмешаются Польша и другие страны НАТО.

Сколько SHAMAN заработал за концерт с «ядерной» кнопкой

Концертный директор певца Сергей Лавров рассказывал, что SHAMAN получает за один концерт от двух до трех миллионов рублей. По его словам, у артиста также одни из самых дорогих корпоративов, которые стоят от €50 тысяч до €100 тысяч.

«У SHAMAN много концертов, потому что сейчас прет патриотическая песня. Когда закончится его звездный час — сказать сложно, но как и любая мода, мода на патриотизм проходит быстро. Он зарабатывает на выступлениях и корпоративах от €50 тысяч до €100 тысяч», — рассказал Лавров.

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