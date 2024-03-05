Седьмую жену Бари Алибасова сравнили с солнцем в окошке Продюсер Игорь Сандлер назвал новую жену Алибасова солнцем в окошке

Фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»

Бари Алибасов

Седьмая жена заслуженного артиста РФ Бари Алибасова Елена изменила его жизнь и не отходит от шоумена ни на шаг, рассказал в эфире программы Пятого канала «Светская хроника» продюсер Игорь Сандлер. По его словам, до появления супруги дом основателя группы «На-На» находился в упадке, как и сам артист. В его комнате царил беспорядок, постель всегда была не заправлена, а продюсер ходил без свежей стрижки.

Но потом вдруг появилась Лена. Это как солнце в окошке. Все накрахмалено, все блестит. Пельмешки мне на стол. Первое, второе, компот. Холодильник, полный еды, — заявил Сандлер.

Она же, по словам продюсера, заметила первые симптомы инсульта, который произошел у Алибасова в конце февраля, отметила заторможенность речи и дезориентацию в пространстве. Именно Елена вызвала скорую помощь и ухаживала за Алибасовым, пока его состояние не пришло в норму.

Она уже начала замечать дома еще, что он немножко не в адеквате. Давление прыгнуло сильно. Потом опустилось, когда скорая приехала, — добавил собеседник программы.

В заключение Сандлер отметил, что в больнице Алибасову было трудно находиться без любимых занятий. Он просил своих близких привезти ему компьютер и блокнот. Сейчас, по словам продюсера, артист «в порядке».

Ранее сын попавшего в больницу заслуженного артиста РФ Бари Алибасова сообщил, что одной из причин ухудшения состояния здоровья у его 76-летнего отца могла стать высокая половая активность, связанная с седьмым браком. Кроме того, по его словам, шоумен переживает из-за имущества.