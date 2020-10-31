Сауны и бани: Винницкая рассказала, чем фанаты занимались с «ВИА Грой»

https://static.news.ru/photo/cca0d52a-1bee-11eb-8753-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Бывшая солистка «ВИА Гры» Алена Винницкая рассказала, как поклонники после концертов не только звали участниц коллектива в сауны и рестораны, но и не упускали возможности трогать девушек за всё, до чего только могли дотянуться.

Винницкая была солисткой «ВИА Гры» три года и от участия в коллективе у неё остались не самые лучше воспоминания, пишет StarHit.

Певица рассказала, что не сразу поняла, с каким вниманием со стороны поклонников коллектива ей придётся столкнуться. Фанаты относились к девушкам как к эскортницам, приглашали в сауны и рестораны, а также трогали всюду, куда только могли дотянуться, сообщает StarHit.

У нас был концерт в Крыму, на котором было не очень много людей. Мы выходили после концерта, а молодые ребята, то есть фанаты группы, уже стоят вереницей. И пока мы шли через эту толпу, нас хватали за все части тела. Кто за попу, кто за сисю, кто за руку. Кто куда успел дотянуться. Это было ужасно, — вспомнила Винницкая.

Она также рассказала, с каким удивлением впоследствии узнала о числе запросов на вызов девушек из «ВИА Гры» в различные заведения вроде саун, где толпы мужчин собирались вовсе не для того, чтобы насладиться вокалом приглашённых солисток.

Как сообщал NEWS.ru, ранее вышедшая из группы «ВИА Гра» в 2020 году Эрика Герцег в разговоре с журналистами прокомментировала слухи, согласно которым продюсер Константин Меладзе изменял с ней своей жене Вере Брежневой.

Потом уже, спустя годы, я узнала, какое было количество запросов на участниц группы. На бани, сауны и рестораны, — рассказала Винницкая.