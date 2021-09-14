«Саша всё врёт»: экс-жена спасла Александра Шоуа от смерти, а он её предал

Экс-солист группы «Непара» Александр Шоуа обвинил свою дочь от первого брака в неуважении к нему как к отцу, заявив, что 21-летнюю Майю «интересуют только деньги», и рассказал об её «исчезновении». Мнение певца обидело девушку, а её маму Светлану возмутило. Как первая жена спасала Александра Шоуа от смерти и почему теперь считает его неблагодарным? В чём истинные причины распада первой семьи артиста? И какая тема, связанная с бывшим звёздным мужем, для Светланы самая больная? Об этом Светлана Шоуа рассказала в эксклюзивном интервью NEWS.ru.

«Он жил при ресторане. Не было ни прописки, ни российского гражданства»

— Как вы познакомились с Александром Шоуа и создали с ним семью?

— Познакомились мы в одном из небольших ресторанов в спальном районе Москвы в конце 1990-х годов. В этом ресторане Саша работал. Он родом из Абхазии. Когда там начался вооружённый конфликт, Сашины родители с тремя сыновьями уехали в Москву. Снимали небольшую комнату в районе метро Цветной бульвар и все вместе там жили — родители и братья.

Александр Шоуа и Светлана вскоре после свадьбы Архив Светланы Шоуа

Было тесно. Саша ушёл и стал жить при ресторане, том же самом, где выступал. А я забегала с подружками пообедать. Так и познакомились.

Стали встречаться. Потом любимый заболел. Очень тяжёлая форма заболевания. Но его не клали в больницу из-за отсутствия российского гражданства и столичной прописки. А я москвичка. У меня тогда была ещё жива мама, и я её уговаривала: надо срочно Саше сделать гражданство и прописать у нас в квартире, спасти. Мама, в свою очередь, уговорила моих папу и брата. Сделали гражданство, прописали . Уже с пропиской Саша смог попасть в больницу. Долго лечился, моя мама доставала ему дефицитные тогда лекарства.

Его родители иногда звонили: мол, ну как там наш Саша, может, ему бульончик привезти? За ним ухаживала моя мама. И все остальные наши родственники, как могли, пытались ему помочь вернуть здоровье.

«Муж вдруг перестал ночевать дома»

— После выздоровления Александр вернулся в ресторан?

— Мы оба понимали, что его музыкальная карьера должна развиваться. Стали искать ресторан хотя бы в центре Москвы. Вместе ходили, просто по всем подряд, раздавая директорам ресторанов кассеты с записями Сашиных песен. В один из ресторанов — итальянский — его пригласили работать. К тому времени мы уже были женаты, и я ждала дочь.

Александр Шоуа с маленькой Майей Архив Светланы Шоуа

Сашины родители периодически по несколько дней жили у нас — когда их выгоняли из одной съёмной комнаты (те, кто снимает жильё, знают), а новую ещё не нашли.

— А что стало причиной развода?

— Муж вдруг перестал ночевать дома. Без объяснений причин.

Видимо, освоился в центре Москвы и не понимал, почему должен жить в спальном районе, а по ночам слушать плач маленького ребёнка.

В общем, банально: многие молодые мужчины не выдерживают испытания бытом. В этом смысле у меня претензий нет. И я бы никогда не стала выносить нашу личную историю, тем более 20-летней давности, в публичное поле, если бы не прозвучавшие от Саши абсолютно незаслуженные оскорбления в адрес нашей дочери.

Шоуа с дочерью Майей Архив Светланы Шоуа

Я читала интервью Саши о якобы «неблагодарной и меркантильной» дочери, и внутри всё клокотало. Он лжёт! Рассказал, что якобы «10 лет не общается с первой женой», «каждый месяц платил очень серьёзные алименты», будто бы периодически помогает дочери финансово и сейчас... Всё это неправда.

— Александр утверждает, что выплачивал «очень серьёзные алименты» до 18-летия Майи. Сколько, если не секрет?

— Начнём с того, что при разводе он попросил меня не подавать на алименты. Обещал помогать добровольно. И действительно, присылал до 18-летия Майи по 25 тысяч рублей. Вероятно, она на самом деле считает эти деньги «серьёзной суммой» для артиста его уровня.

Отправив деньги, он почти каждый раз звонил и чуть ли не со слезами сетовал: мол, мне так трудно деньги достаются, а я ещё тебе вынужден перечислять...

Я не выдерживала и говорила: послушай, тебе самому не стыдно плакаться?! Я могу распечатки сделать в банке — сколько и когда получала от Александра Шоуа на дочь.

«Где бы он был, если бы не мои родители?!»

— Знаменитый отец все эти годы общался с дочерью?

— Это самая больная для меня тема. Саша брал иногда Майю с собой на гастроли, нечасто, но тем не менее. Даже давал ей исполнять свои песни. Подарки дарил — игрушки и одежду. Тоже нечасто, но всё же. Потом в жизни Саши появилась Наталья, которая позже стала его второй женой. Она начала приезжать вместе с ним на его встречи с Майей.

Дочь после этих встреч возвращалась домой и прямо с порога просила: «Мамуль, я очень кушать хочу». Я говорила: «Но вы же с папой в кафе были!». «Наташа на меня так смотрит, что мне неудобно есть», — вздыхала Майя.

Очень скоро и подарки от папы прекратились, и общение с ним у дочери сошло практически на нет. Я ему звонила и пыталась просить: «Саша, Майя заканчивает музыкальную школу, приглашай её на свои репетиции, на выступления, она ведь интересуется музыкой. Я не прошу делать из неё звезду, но пусть хотя бы посмотрит, как рождаются песни». Знаете, что он ответил? Мол, я пробивался в жизни сам — и она пусть сама пробивается! А какое — сам?!

Светлана с дочерью Александра Шоуа Майей Архив Светланы Шоуа

Где бы он был, если бы мои родители его не прописали в нашу квартиру и не спасли после болезни?! Скажу больше — он был прописан у нас ещё много лет после нашего развода.

Уже гремела группа «Непара», Шоуа звездой стал — а я просила: «Саша, выпишись уже от нас, наконец».

Он просил ещё и ещё подождать, объяснял, что ему нужна эта прописка. Потом хотя бы выписался.

Три года назад, 13 января, Майе исполнилось 18 лет. Она заканчивала 11-й класс. Саша позвонил мне, поздравил с днём рождения дочери и сказал, что сегодня перечисляет алименты в последний раз, и с февраля денег на дочь больше не будет, так как ей уже 18. Я попросила: «Саша, ведь Майе нужно сдавать ЕГЭ и поступать в институт, я оплачиваю репетиторов...». Он ответил: пусть сама устраивается на работу. Снова завёл старую песню, якобы сам пробивался — вот и она пусть ни на кого не рассчитывает.

«Ни разу не пригласил дочь даже в гости»

— Майя поступила в институт?

— Да, на факультет журналистики. Но на платное отделение. Я снова набралась смелости позвонить Шоуа и попросила небольшую сумму на учёбу Майи. Он снова ответил, что денег нет. Этот разговор состоялся не «10 лет назад», как он утверждает, а всего три года назад.

Больше я решила не стучаться в эту закрытую дверь и ничего у него не просить. Справимся сами.

Очень помогает мой папа. Ему 79 лет, в прошлом милиционер. До сих пор работает — в охранной организации. Всячески нам помогает, чтобы внучка получила высшее образование.

21-летняя Майя Шоуа уже год совмещает работу с учёбой Архив Светланы Шоуа

— Майя, насколько я знаю, тоже подрабатывает.

— Первые два года учебы я не разрешала ей подрабатывать, чтобы ничто не отвлекало от института. Год назад на третьем курсе она уже настояла: мол, «мам, всё время у тебя деньги прошу, неудобно...». Устроилась в ресторан — подрабатывает, играя там классическую музыку на пианино, а заодно барменом и чайным мастером. Смены заканчивает в три часа ночи, домой возвращается в четыре часа. И плюс институт.

Живёт без выходных и отпусков. У нее уже синяки под глазами, исхудала... Но «сама пробивается». Как папа велел.

Кстати, он ни на один день рождения ничего ей не подарил — ни в 19, ни в 20, ни в 21 год. Даже букета цветов. Только звонил с наставлениями: мол, Майя, с днём рождения, хорошо учись, слушайся маму и папу... На этом всё. Однако имеет совесть в своих интервью упрекать дочь якобы в меркантильности...

— Александр также сетует на нежелание Майи общаться с младшей сестрой Таисией от его второго брака. Говорит, что маленькая сестрёнка переживает и плачет.

— Тоже ложь. Ни он сам, ни его жена ни разу не пригласили Майю в гости. А могли бы — на семейные праздники или дни рождения. Но не приглашали. Потому и нет общения с Таисией. Та не знает Майю. Не понимаю, как она может «переживать и плакать»? Ещё раз очень хочу призвать Александра Шоуа прекратить раздавать лживые интервью о дочери и перестать пачкать её имя!

«Шоуа делает очень больно дочери и бывшей жене»

Адвокат и подруга семьи Светланы Шоуа Виктория Крылова, долгие годы наблюдающая со стороны за взаимоотношениями солиста «Непары» с первой семьей, в беседе с NEWS.ru добавила ещё несколько штрихов к портрету Александра Шоуа:

— Меня удивило, когда Александр месяц назад рассказал, будто Майя исчезла. Мол, «не знаю, где моя дочь, надеюсь, с ней все хорошо». Но она с рождения живёт по одному и тому же адресу со своей мамой и младшей сестрой. Учится в институте, место расположения которого отцу также прекрасно известно. Она и не думала никуда пропадать.

Майя выросла практически на моих глазах, знаю с 8-летнего возраста. Света — невероятно сильный человек, очень много работает (она прекрасный мастер по маникюру). При этом в квартире всегда идеальный порядок. Дети (у Майи есть младшая сестра Варя от второго брака мамы) ухожены, Света трогательно заботится о своём пожилом отце. Семья очень дружная, и девочки воспитаны прекрасно — это, безусловно, заслуга Светы. Майя учится и параллельно работает. Когда я её в последний раз видела, буквально на днях — это была тень, похудевшая, с синяками под глазами от недосыпа.

Я своими глазами наблюдала пронзительную сцену. Младшая сестра Варя со своим папой (вот они очень много времени проводят вместе) поехали в лес, вернулись с полными корзинами грибов. Майя сказала сестре слова, от которых сжималось сердце: «Варюш, какая же ты счастливая — у тебя есть отец!». Эта фраза о многом говорит.

Майя с младшей сестрой Варей, дочерью Светланы от второго брака Архив Светланы Шоуа

— Как вы можете прокомментировать «серьёзные алименты», по факту оказавшиеся суммой в 25 тысяч рублей? Это достаточно?

— Я неоднократно предлагала Свете обратиться в суд с законным требованием о выплате алиментов. У артистов бывают очень «хлебные» периоды: новогодние праздники, корпоративы. А Шоуа — востребованный исполнитель. Света могла бы получать не 25 тысяч на дочь до её 18-летнего возраста, а более значительные суммы.

Но каждый раз отказывалась: «Не будем судиться, чтобы не навредить Сашиной карьере. Не хочу, чтобы у него были неприятности». Уникальная женщина! Брала кредиты, выкручивается как может.

— Есть ли смысл и перспектива подать в суд на Александра Шоуа за распространение негативных и недостоверных сведений о дочери? Что думаете об этом как адвокат?

— Майя категорически не хочет никаких скандалов.

Она любит своего отца, несмотря ни на что. Повторяет мамину фразу почти слово в слово: «Да, мне обидно и больно. Но я не хочу повредить папиному имиджу и карьере».

То, что папины неправдивые интервью в её адрес могут дурно отразиться на её собственной репутации, Майя не думает. Шоуа очень повезло с такими бывшей женой и дочерью. Возможно, он этого не понимает.

Света неоднократно беседовала по телефону с Сашей в том числе при мне. Каждый раз очень переживала, говорила ему эмоционально: «Почему ты не веришь в дочь?!». Потом делилась со мной, что он с пренебрежением говорит: мол, толку из Майи не выйдет, зачем вообще оплачивать её высшее образование? Света сетовала, что он не раз называл дочь обидными словами, рождая в ней комплексы.