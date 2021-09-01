Участник группы «Непара» назвал причину распада дуэта

Популярный в начале 2000-х годов дуэт «Непара» распался из-за сложных отношений внутри музыкальной группы. Об этом заявил её участник Александр Шоуа в эфире радиостанции «Москва FM».

Певец отметил, что устал контролировать коллегу Викторию Талышинскую и держать все проблемы в себе.

Сложно призывать к порядку человека, который не очень серьёзно относится к делу. Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это всё держать в себе, — поделился Шоуа.

Участник, а позже руководитель группы признался: в жизни его бывшая коллега мнила о себе что-то сверхъестественное. При этом на сцене вся эта энергия куда-то пропадала. Шоуа добавил, что управлять музыкальным процессом невозможно, если внутри коллектива каждый твёрдо стоит на своём.

Дуэт распался летом 2019 года. Талышинская сотрудничала с Шоуа порядка 17 лет.

Ранее Талышинская заявила, что после распада коллектива «вздохнула с облегчением». Виктория рассказала, каким унижениям она подвергалась во время работы с Шоуа.