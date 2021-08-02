Солист «Непары» потерял свою старшую дочь

Солист группы «Непара», Александр Шоуа, заявил, что не знает, где находится его старшая дочь, Майя. Своими переживаниями он поделился в интервью для StarHit.

Да, у нас недавно было несколько острых моментов в общении. И теперь я не знаю, ни где она, ни с кем, ни чем занята. Она игнорирует мои звонки, сообщения, просьбы. Главное, надеюсь, что с ней ничего не случилось, — признался Шоуа.

Артист отметил, что у его 21-летней дочери «своенравный характер». По его мнению, Майа думает, что «она самая крутая», и считает «нормальным» подобное поведение. Также артист поделился своими мыслями о будущем старшей дочери: она скоро заканчивает факультет журналистики и артист переживает за её карьеру, так как, по словам Шоуа, «пока твоих статей нет в хорошем издании, а напротив сидит не Познер, к примеру, у которого ты берешь интервью, ты не можешь считаться полноценным журналистом».

Александр Шоуа ушёл из семьи Майи, когда ей было всего полгода: в то время он часто гастролировал, занимался музыкой, а позже и вовсе основал группу «Непара». Несмотря на это, спустя многие годы отцу всё-таки удалось наладить общение с дочерью, но недавно они снова разошлись во взглядах, и с тех пор Майя не выходит на связь с артистом.

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