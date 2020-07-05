Шоу-бизнес

Рудковская начала сбивать дроны папарацци над домом

19:47, 05 июля 2020 20
Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

Специалисты установили специальную систему у дома продюсера Яны Рудковской, которая будет сбивать дроны, чтобы оградить знаменитость от папарацци.

В прошлом году над нашим домом и участком летал дрон. Потом вышли материалы с расположением всех объектов. Мы сейчас поставили хитрую систему — сбивает любой дрон. Так что я бы не рисковала — всё, что с неба упадёт на нашу территорию, автоматически становится нашим, — сообщила в Instagram Рудковская.

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Автор уточняет, что пост посвящается «людям замечательной профессии, которые вынюхивают, высматривают, шпионят, а потом сливают информацию».

Ранее Яна Рудковская посетовала, что невесть кому достанутся её личные вещи. Вместе с семилетним сыном продюсер прошлась по своей гардеробной, где хранятся дизайнерские сумочки, обувь, аксессуары. Гардеробная Рудковской занимает две просторные комнаты в доме. Особое место в ней отведено стеллажам с одеждой.

Там есть и вечерние наряды, и более практичные вещи на каждый день. Продюсер разрешила сыну внимательно осмотреть свои украшения и оценить их. Хранятся они в огромном раскладном сундуке, который представляет собой туалетное трюмо, писал NEWS.ru.

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