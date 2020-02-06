Телеведущая Роза Сябитова озвучила размер своей пенсии.
У меня пенсия 14 тысяч рублей. Спасибо, что такую дали, — призналась главная сваха России в разговоре с Teleprogramma.pro.
По её словам, она никогда не рассчитывала на пособие от государства. При этом она призвала молодёжь задуматься о своей пенсии в момент получения первой зарплаты.
Ранее NEWS.ru писал, что Сябитова нажаловалась на свою коллегу Ларису Гузееву, с которой вместе ведёт программу «Давай поженимся». На фоне слухов о закрытии программы на Первом канале и переводе её на YouTube откровения Сябитовой назвали местью актрисе-соведущей.