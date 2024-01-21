Российская исполнительница Mia Boyka совершила преступление в Дубае, вторгнувшись на закрытую территорию ради съемки видео для социальных сетей. В Instagram (деятельность в РФ запрещена) артистка рассказала, что вместе с командой снимала ролик, чтобы опубликовать его с фрагментом своей песни.
Ешки-матрешки, а тут камеры еще висят. Ради вас, ради сниппета преступление совершаю. А это не хухры-мухры, в Дубае огромные штрафы, — призналась певица.
Mia Boyka поделилась, что вместе с командой приехала в старый район города. Девушка отметила, что не знает, где именно должны были проходить съемки, она шла за операторами, которые подвинули ограждения и прошли на закрытую территорию.
Ранее стало известно, что в Дубае был отменен концерт певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), поскольку было продано только 30% билетов.
Запрет на выступления в ОАЭ и крупный штраф грозит российскому рэперу Мирону Федорову (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), более известному как Оксимирон. Причиной этому стали антироссийские высказывания музыканта на концерте в Дубае. Местные органы проводят проверку в отношении Оксимирона на предмет разжигания межнациональной розни.