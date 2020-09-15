Рита Дакота опубликовала фото с отдыха с новым возлюбленным

https://static.news.ru/photo/77fd2f54-f7d7-11ea-9aea-fa163e074e61_660.jpg Рита Дакота Фото: instagram.com/ritadakota/

Певица Рита Дакота опубликовала в социальной сети Instagram фотографию на отдыхе в Турции и показала подписчикам своего нового возлюбленного.

Новым избранником певицы стал 32-летний владелец рекламного агентства, блогер, музыкант и модель Федор Белогай.

Мы такие счастливые! Просто три дня без работы, ребёнка, концертов, бизнес-процессов и телефона 24/7. Это же рай! — поделилась Рита Дакота с подписчиками.

Рита Дакота рассказала, как проводит отпуск. Она призналась, что отдыхает от работы, ребёнка, а также от многочисленных проектов и телефона. Певица сообщила, что она плавает, ест арбуз и собирается заняться виндсёрфингом. Рита Дакота уточнила, что отдых был не запланирован и изначально пара даже не знала куда поедет — в Сочи или в Турцию. В итоге они выбрали Турцию.

Как писал NEWS.ru ранее, недавно Рита Дакота перенесла коронавирусную инфекцию. Сначала певица чувствовала себя вполне сносно. Однако затем Риту Дакоту срочно госпитализировали в больницу после того, как её состояние ухудшилось.