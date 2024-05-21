Ревва раскрыл секрет счастливых семейных отношений Ревва: взаимное уважение является столпом счастливых семейных отношений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Александр Ревва

Певец Александр Ревва раскрыл для NEWS.ru секрет счастливых семейных отношений на 14-й ежегодной звездной премии «Прорыв года 2024», выделив в первую очередь взаимное уважение. По его словам, немаловажно почаще проводить время вдвоем, несмотря ни на что.

Самое главное — это уважение, нужно почаще быть вдвоем, несмотря на количество детей и так далее. Потому что люди забывают быть вместе. Нужно просто брать и выезжать вдвоем от детей куда-то подальше, на три-четыре дня, — заявил комик.

Кроме того, семейная пара должна поддерживать друг друга как словом, так и действием, обратил внимание Ревва. Мужчинам, в частности, обязательно надо говорить своим возлюбленным комплименты, добавил он.

Ранее Ревва заявил журналистам, что не собирается уезжать с семьей из России. Артист попросил СМИ оставить его близких в покое. Он указал на ряд недавних публикаций, в которых говорилось, что он якобы сначала эмигрировал, а потом вернулся в страну.

В феврале стало известно, что музыкант возвращается на российские телеэкраны. Он присоединился к юмористическому проекту «Звезды» на канале НТВ и стал участником одной из конкурирующих команд под своим сценическим псевдонимом Артур Пирожков.