Решетова станет ведущей телешоу

https://static.news.ru/photo/a3f72884-1a38-11eb-b19c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Бывшая возлюбленная Тимура Юнусова (рэпера Тимати) станет ведущей шоу на канале ТНТ.

Решетова будет вести шоу «Ты — топ-модель», аналог западного America’s Next Top Model, передаёт StarHit.

Это шоу о том, что устаревшие стандарты и правила можно изменить. Индустрии высокой моды в России нет. Нас это не устраивает, поэтому мы найдём тех, кто станет лицом нашей страны на мировой арене, — заявила будущая ведущая.

Вместе с ней на шоу будут работать Гоша Карцев и Александр Гудков. Победительница «Ты — топ-модель» получит денежный приз и контракт с крупным модельным агентством.

Решетова рассказала, что рада своему назначению, так как программа позволит открыть в себе новые таланты. Ранее девушка была известна как модель, блогер, бизнесвумен и избранница Тимати.

Как писал NEWS.ru ранее, после того как рэпер Тимур Юнусов (Тимати) расстался с матерью своего сына Ратмира Анастасией Решетовой, многие поклонники заподозрили мать музыканта Симону Юнусову в препятствии их союзу.