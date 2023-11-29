Рэпер Потап хочет вернуться в Россию: где он сейчас, что говорил об СВО Продюсер Бардаш: рэпер Потап ищет любые пути для возвращения в Россию

Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Алексей Потапенко

Украинский рэпер Алексей Потапенко, известный аудитории под сценическим псевдонимом Потап, ищет возможности для возвращения в Россию. Куда пропал исполнитель после 24 февраля 2022 года и что он говорил о спецоперации?

Почему Потап хочет вернуться в Россию

Создатель групп Quest Pistols, «Грибы», «Нервы» и других проектов Юрий Бардаш в подкасте Mash Room сообщил, что Потап намерен вернуться в Россию и ищет для этого любые возможности.

«У меня, вообще, есть информация, что Потап ищет любыми путями выходы и какие-то мосты для того, чтобы попасть в Россию», — сказал продюсер.

Он добавил, что желание рэпера обусловлено текущей ситуацией.

«Потап — умный человек. Он видит, каким образом складывается ситуация», — добавил Бардаш.

Куда пропал Потап после начала СВО

На момент начала боевых действий артист был в Киеве. Потап до СВО поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского объявить 16 февраля 2022 года «Днем единения нации».

«Сегодня как никогда я хочу поддержать Украину и нас, украинцев! Я уверен, что мы с гордостью переживем и эти непростые времена! Только вместе!» — писал он в соцсетях.

После старта специальной военной операции Потап вместе с супругой Анастасией Каменских переехал в Испанию.

В начале ноября текущего года в Сети появился ролик, в котором Потап отдыхает в ресторане в компании солиста российской группы «Иванушки International» Кирилла Туриченко в Дубае.

Видео опубликовала жена Туриченко Дарья Тарасова. На кадрах видно, что Потап находится в компании посетителей элитного заведения, среди которых россияне, и наблюдает, как шеф-повар готовит мясо. Впоследствии ролик был удален из аккаунта женщины, а сам Потап никак не прокомментировал свое пребывание на вечеринке.

Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Алексей Потапенко

Что говорил Потап о России и СВО

В марте 2022 года Потап заявил, что отказывается от российских музыкальных наград и премий, сообщал Starhit. Участник дуэта «Потап и Настя» также подчеркнул, что они больше не будут выступать на территории России.

Музыкант отмечал, что ранее он записал песню для российской исполнительницы Ольги Бузовой. В своем обращении Потап обрадовался тому, что не успел выпустить трек.

«Слава Богу, не выпустил ее и никогда не выпущу. Никогда мы не будем выступать у вас и получать ваши премии. Отказываюсь от всех премий, наград, песен», — сказал он.

В октябре 2022 года Потап рассказал, что сразу после 24 февраля ему позвонил телеведущий Иван Ургант и «попросил прощения».

«Мне позвонил Иван Ургант, который плакал, он сказал в трубку: „Простите!“ Ваня — один из тех людей, кто переживал за всех, за всю Украину», — передавал слова Потапа Starhit.

Также он рассказал, что размышлял о возвращении на Украину и решил попросить своего отца, Андрея Потапенко, записать его в киевскую тероборону. Рэпер объяснил это тем, что отец отговорил его от того, чтобы идти на фронт.

«Я сказал отцу: „Хочу ехать, хочу на фронт, на передовую“. А он говорит: „В тероборону запишись для начала“. Я говорю: „Запиши меня в тероборону“. Так я записался в тероборону заочно и решил, что буду делать дальше то, что умею. Доносить все об Украине», — заявил Потап.

Что известно о дуэте Потапа и Насти Каменских

Дуэт был образован в 2006 году под названием «Потап и Настя». Продюсером, автором текстов и музыки, основным режиссером и сценаристом клипов группы являлся Потап.

В 2008 году вышел первый альбом дуэта под названием «Не пара». 24 октября 2017 года дуэт снял видео, в котором Анастасия и Алексей сообщили о паузе в совместной музыкальной работе. Дуэт просуществовал до этого момента 11,5 лет. Позднее, 31 октября, стало известно, что участники начинают сольную карьеру под псевдонимами ПТП и NK.

19 января 2020 года артисты вновь воссоединились для украинского вокального шоу «Голос страны».

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