Natan объяснил путаницу с саундтреками к «Постучись в мою дверь» Natan: мы с Соколовским записали разные саундтреки к «Постучись в мою дверь»

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Рэпер Natan

Исполнитель Natan рассказал корреспонденту NEWS.ru, что он и певец Влад Соколовский записали отдельные саундтреки к адаптации сериала «Постучись в мою дверь». По его словам, обе композиции официальные и будут звучать в телесериале.

Это мой официальный трек. Но у Влада Соколовского также есть официальный саундтрек, который называется «Постучись в мою дверь». Только мой играет в самом начале сериала, в заставке. А песня Влада играет в титрах, — объяснил музыкант.

Как подчеркнул Natan, текст песни он написал быстро, также удалось собрать большую команду музыкантов. По его словам, создатели сериала одобрили саундтрек с первого раза.

Конечно, быстро все полилось, я написал текст. И с первой попытки нам сказали, что это классно и это подходит, — отметил музыкант.

Путаница с саундтреками возникла в начале февраля, когда Влад Соколовский презентовал официальную песню к сериалу «Постучись в мою дверь в Москве». Артист также сыграл второстепенную роль в ремейке турецкого хита. В ответ на это Natan, который также записал песню к сериалу, назвал свою композицию «самым официальным из всех официальных саундтреков»

Ранее музыкант Егор Крид заявил, что не смог договориться о гонораре и датах съемок в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Он отметил, что ему предложили сыграть главную роль — архитектора Серкана Болата. Кроме того, его поставили перед фактом, что придется сниматься каждый день в течение шести месяцев.