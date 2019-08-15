Азилия Бэнкс Азилия Бэнкс Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Слово «чурка» выложила стразами на футболке рэп-исполнительница Азилия Бэнкс, которое выучила во время поездки в Москву. Фото своей работы артистка выложила в соцсети.

Во время последнего визита в Москву я узнала новое для себя слово — «чурка». Мне это слово показалось очень воодушевляющим. Представила, если меня вдруг кто-то окликнет «чурка», сразу почувствую себя классной и опасной девчонкой. Что-то похожее на слово «чика», красивая, заряженная, смелая девушка — шар из огня, — по-русски написала Бэнкс в Instagram.

Как писал News.ru, ранее Беременная участница рэп-дуэта City Girls Юн Майами попала под обстрел в Майами (штат Флорида).

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