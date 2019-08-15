Фото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Готовящаяся к своему новому шоу «Madame X» 60-летняя певица Мадонна на протяжении нескольких месяцев выкладывает в соцсетях фотографии и видео репетиций. На этот раз она опубликовала ролик, в котором продемонстрировала идеальную растяжку.

Мадонна показала, как лёжа на спине, она, не напрягаясь, делает шпагат в колготках-«сеточка» и коротких шортах. Параллельно она разглядывает что-то в смартфоне, передаёт «Пятый канал». Поклонники поп-дивы разразились комплиментами в...