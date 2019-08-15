https://static.news.ru/photo/407ac67a-bf6d-11e9-af92-fa163e074e61_660.jpgАзилия БэнксФото: Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Слово «чурка» выложила стразами на футболке рэп-исполнительница Азилия Бэнкс, которое выучила во время поездки в Москву. Фото своей работы артистка выложила в соцсети.
Во время последнего визита в Москву я узнала новое для себя слово — «чурка». Мне это слово показалось очень воодушевляющим. Представила, если меня вдруг кто-то окликнет «чурка», сразу почувствую себя классной и опасной девчонкой. Что-то похожее на слово «чика», красивая, заряженная, смелая девушка — шар из огня, — по-русски написала Бэнкс в Instagram.