Редкий кадр: Екатерина Андреева выложила совместное фото с мужем

https://static.news.ru/photo/17391588-abca-11ea-8708-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Андреева Фото: ekaterinaandreeva_official/instagram.com

Телеведущая Екатерина Андреева выложила в Instagram совместное фото с мужем Душаном Перовичем. Фотографий пары в Сети очень мало, поэтому каждый новый снимок привлекает особое внимание подписчиков.

Фото, судя по всему, было сделано во время одной из совместных поездок до начала пандемии.

А что мужчины думают о нас? Спросила мужа. Ответ: ты мое топливо. Задача: чтоб оно было кондиционным, не разведённым всякими гоняшками, типа ругань, зависть, подавление, жадность, унижение, нежелание давать развиваться. Иначе, говорит, не взлечу, — написала в комментарии к снимку Андреева.

Поклонники от публикации пришли в восторг, сообщает KP.RU. «Муж Ваш, Катенька, гений!», «Крутая фотка!», «Оба суперские, красивые с мужем», «Вы очень красивая пара!» — пишут в комментариях подписчики.

Андреева активно ведёт свой Instagram. Там она выкладывает заметки из путешествий, показывает своих котов и даёт бьюти-советы.

Ранее NEWS.ru писал, что российская телеведущая Екатерина Андреева тратит миллионы рублей ради того, чтобы выглядеть молодой и красивой. Следы вмешательства пластических хирургов на её лице никто и никогда не видел, но объясняется это тем, что деньги идут на специальные процедуры, которые не оставляют шрамов, но дают великолепный эффект.