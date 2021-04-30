«Разбил моё сердце»: зрители об Эйвазове, разделившем 2-е место с Носорогом

https://static.news.ru/photo/24fd2716-ab85-11eb-a4b4-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

Финал шоу «Маска» прошёл 2 мая на НТВ, победителем стал 25-летний российский певец с азербайджанскими корнями Джони. Вице-победителем при этом стал Лама — тоже азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов.

Когда артист снял маску, он признался, что члены жюри его расстроили лишь однажды, когда выгнали Носорога. Эйвазов поблагодарил Киркорова за то, что тот вопреки их дружбе проголосовал против него, потому что так он лишний раз доказал, что это шоу самое честное. Но при этом он отругал жюри, потому что он «до трёх часов ночи не мог спать в тот день», когда ушёл Носорог, и рыдал вместе с Кириллом Туриченко.

В итоге он отметил, что делит своё второе место с Носорогом. В Сети комментаторы признались, что это было лучшим заявлением в финале.

Лама разбил моё сердце, сказав, что делит второе место с Носорогом. Да что ж вы со мной делаете, — написала пользовательница.

«Я думала, что Лама, что-нибудь скажет про Носорога, но что второе место разделит — это круто, дорогого стоит, реакция Кирилла бесценна», «Отношения Носорога и Ламы отдельная милота», добавили другие.

Ранее NEWS.ru писал, что жюри отгадало, кто скрывается под самой загадочной на протяжении всего шоу маской Змеи. Все ждали с нетерпением её разоблачения. В костюме пряталась 33-летняя певица и актриса Юлия Паршута. Она призналась, что жюри знает её даже лучше, чем она сама.