Рак, скандал на «Битве экстрасенсов», развод: как живет Сергей Сафронов

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

Сергей Сафронов

Иллюзионист Сергей Сафронов ранее часто появлялся на телевидении и был одним из любимых зрителями экспертов в шоу «Битва экстрасенсов». Почему артист ушел из программы, что известно о его личной жизни и здоровье?

Почему Сергей Сафронов ушел из «Битвы экстрасенсов»

Иллюзионист в одном из интервью называл проект телеканала ТНТ своим детищем, поэтому после ухода братьев с проекта еще несколько сезонов оставался экспертом шоу. Сотрудничество с «Битвой экстрасенсов» прекратилось после обвинений Сафронова в вымогательстве и мошенничестве.

Парапсихолог Алина Вердиш записала видео, которые раскрыли «закулисную игру» Сафронова: в роликах были и скриншоты переписки, и отрывки из голосовых ведущего. По словам девушки, иллюзионист обещал помочь ей попасть в новый сезон проекта — за покровительство он попросил 1,5 млн рублей, однако после получения средств не выполнил свои обязательства. Против Сафронова выдвинули иск.

Удар по репутации шоу и самого иллюзиониста оказался сильным, из-за чего руководство ТНТ поспешило отстранить Сафронова от съемок.

«Ведущий Сергей Сафронов отстранен от „Битвы экстрасенсов“ в связи с попыткой обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях, который в дальнейшем в основной состав 21-го сезона не попал», — сообщили представители телеканала в разговоре со StarHit.

Суд встал на сторону иллюзиониста, когда его адвокат предоставил договор об оказании услуг, подписанный Вердиш и Сафроновым. В документе не шла речь о продвижении девушки в телешоу — она проходила курс повышения уровня актерского мастерства. Несмотря на такой исход, Сафронов не вернулся в шоу.

Как Сергей Сафронов победил рак

В 2021 году у иллюзиониста диагностировали онкологию — 12-сантиметровая опухоль «размером с кулак», по словам артиста, обволакивала легкие, сердце и сосуды. Из-за лимфомы Ходжкина в первой-второй стадии Сафронов был вынужден пройти несколько курсов химиотерапии.

«Врач сказал: „Это лучшее из худшего, это лечится“. Долгое и неприятное лечение. Химиотерапию прохожу раз в две недели: полный комплект в меня вливают. Неделю тяжеловато. Это мягко сказано», — рассказывал артист в YouTube-шоу «Почему я? С Валерией».

На фоне болезни артист рассказал о составленном завещании. Распорядиться имуществом заранее фокусник решил по совету родственников экс-супруги Марии, когда стал много гастролировать.

Артисту удалось справиться с недугом. После курсов химиотерапии у него выпали волосы на голове и бороде, из-за чего он решился на пересадку. В интервью на видеоплатформе PREMIER фокусник рассказал, что ему пересадили четыре тысячи луковиц в одной из клиник Стамбула.

«В трудную минуту всегда познается твой друг и недруг. <...> Все меня поддерживали, справлялись о моем здоровье и до сих пор это делают. Братья Запашные, когда мы встречаемся, постоянно справляются о моем здоровье. <...> Были и те, кто писал: „Так тебе и надо!“. Это и обычные, и публичные люди. Например, Марат Башаров», — сказал Сафронов в шоу «Острые языки», отметив, что болезнь не заставила его задуматься о смене образа жизни на спокойный и менее стрессовый.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Сергей Сафронов (слева) и Илья Сафронов

Что известно о личной жизни Сергея Сафронова

За плечами иллюзиониста остался брак с продюсером Марией, в браке с которой у него родилось двое детей: дочь Алина и сын Владимир. Молодые люди сумели сохранить дружеские отношения, несмотря на сложный развод.

«Слава богу, хватило мозгов не стать врагами. Моя семья после развода не разрушилась, а стала еще больше. С удовольствием принимаю Жору, Машиного супруга. А она ладит с моей Катей. Каждый день на связи, делимся новостями», — рассказывал Сафронов StarHit.

В 2023 году иллюзионист признался, что причиной расставания стал его уход к другой девушке. Артист рассказал, что и до этого позволял себе флирт и развязное поведение — это ранило супругу.

«Однажды я познакомился с девушкой и ушел к ней жить. На месяц оставил Машу одну с детьми. Ну мы, естественно, кутили, вино и шампанское лились рекой. Маша не выдержала, собрала все мои вещи», — вспоминал иллюзионист.

После расставания Сафронов обрел семейное счастье с ассистенткой Екатериной, с которой был знаком несколько лет. Вторая супруга родила ему дочь.

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