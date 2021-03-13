Сергей Сафронов объявил о составленном из-за онкологии завещании

https://static.news.ru/photo/3a26e150-843d-11eb-b21b-96000091f725_660.jpg Сергей Сафронов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Иллюзионист Сергей Сафронов, у которого нашли смертельную болезнь, объявил о составлении завещания. На днях артист сообщил, что у него диагностировали рак лимфатической системы.

Однако, распорядиться имуществом фокусник решил ещё задолго до диагноза. На это его подтолкнули родственники жены Марии, когда Сафронов стал много гастролировать. Они посоветовали ему определиться с будущим и решить, кому достанется его капитал, пишет StarHit.

По словам артиста, болезнь не заставит его опустить руки и бросить работу.

Я нормально себя чувствую. Стараюсь радовать людей, не собираюсь ходить убитый горем. Поддерживают братья, друзья из шоу-бизнеса, — рассказал иллюзионист.

Сафронов не теряет надежды вылечиться: ведь болезнь обнаружена на ранней стадии, а, значит, у него есть шансы победить её. Сейчас фокусник проходит курс химиотерапии и лечится он в самой обычной больнице. Артист считает неразумным тратить большие деньги на те же самые процедуры в платной клинике.

О своей болезни фокусник рассказала родным не сразу. Его мать перенесла уже несколько инфарктов, поэтому он боялся сообщить о заболевании. Но после вся семья объединилась, чтобы поддержать телеведущего.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-ведущий шоу «Битва экстрасенсов» Сергей Сафронов, который объявил о заболевании раком лимфатической системы, мог стать жертвой порчи. Такое мнение высказала сначала телеведущая Лера Кудрявцева, а потом и его брат.