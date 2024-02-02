«Куда ни целуй, кругом — жопа»: почему Пригожин обиделся на шоу-бизнес

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин назвал российских звезд неблагодарными. В кого из звезд он вложил $3 млн, почему не любит отечественный шоу-бизнес и что за скандал был на шоу «Маска»?

Что за скандал с Пригожиным на шоу «Маска»

В 2021 году российский актер Станислав Садальский раскритиковал популярное шоу «Маска». Согласно правилам программы, под яркими костюмами скрываются звезды, и жюри может отгадать их только по голосу во время выступлений.

Садальский заподозрил в обмане организаторов шоу после того, как в одном из выпусков участника в костюме Ананаса попросили снять маску, а под ней оказался продюсер Иосиф Пригожин. Артист был убежден, что до этого выпуска в костюме фрукта выступала Валерия.

«Шоу „Маска“ рассчитано на идиотов. По американскому плоскому юмору построено. Для наивных поклонников этого бездарного шоу. Сравните фотографии Ананаса с предыдущих выступлений. Ну никак фигура человека не совпадает с габаритами Пригожина, уверяющего, что это был он», — возмущался Садальский в соцсетях.

Сам продюсер отверг эти обвинения. Он рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в ходе многочасовых съемок, и напомнил, что снялся в первом выпуске после тяжелой болезни, во время которой похудел на 15 килограммов.

«Садальский столько несет, как будто он внутри процесса и знает все и про всех. <...> Конечно, [после болезни] я долго был худой, но, поскольку мне долго кололи гормоны, я распухать начал в момент. Я ел, как не в себя. К концу проекта я набрал до 106 килограммов», — рассказал продюсер в шоу «Злые языки», пошутив, что оказался в «Максах» по блату.

Пригожин добавил, что никто не верил, что супруга не знает о его съемках в шоу. Продюсер поклялся, что Валерия даже не догадывалась об участии мужа из-за его состояния, а когда узнала об этом, сильно обиделась.

«Она три дня со мной не разговаривала. Она говорила: „Может, ты так налево от меня ходишь?“ Я говорю: „Ну конечно, и направо“», — поделился Пригожин.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Иосиф Пригожин

Сколько Пригожин тратит в месяц на жизнь

В одном из интервью продюсер рассказал, что в месяц тратит около двух миллионов рублей на жизнь. В шоу «Злые языки» он заявил, что физически не может сократить расходы.

«Можно прожить и на тысячу. <...> На мне большая ответственность — у меня работает много людей, которые работают в том числе и с Валерией, я должен платить людям зарплату», — объяснил свои слова продюсер, отметив, что заплатил только налоги на 8 млн рублей.

Он добавил, что знает, как жить на две тысячи рублей в месяц и спать на вокзалах. Продюсер поделился воспоминаниями о том, как просил денег у прохожих, чтобы купить хлеб. Пригожин подчеркнул, что имеет право высказывать свое мнение, ведь знает, что такое и бедная и богатая жизнь.

Почему Пригожин раскритиковал шоу-бизнес

Продюсер рассказал, что разочарован в современной эстраде. По его словам, когда артист становится знаменитым или богатым, с ним приходится знакомиться заново. Пригожин отметил, что тенденция последнего времени следующая: селебрити «кидают» продюсеров на деньги.

«Куда артиста не целуй, кругом — жопа. <...> Я не знаю, что в их головах происходит, но туман наступает очень быстро. И они забывают корни, это как забыть близких, родителей», — сказал Пригожин.

Артист признался, что вложил около $3 млн в раскрутку заслуженного артиста России Николая Носкова, однако его имени нет «даже в „Википедии“», нигде не упоминается участие Пригожина в качестве продюсера певца.

Продюсер отметил, что сейчас работает только со своей женой. Остальных звезд он просто консультирует и помогает им, за что получает гонорар. Большинство звезд Пригожин назвал неблагодарными, которые клевещут на своих покровителей.

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