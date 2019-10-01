https://static.news.ru/photo/35d1727c-e476-11e9-83be-fa163e074e61_660.jpg Алла Пугачева Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певица Алла Пугачёва прокомментировала публикацию Димы Биланы, в которой он в очередной раз извинялся перед жителями Самары за «пьяный концерт».

Уничижение паче гордыни. Хватит об этом, — написала под постом Примадонна.

В ответ на это Билан пообещал больше никогда не говорить об этой теме.

Дима Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на праздновании Дня города. Он подозрительно озирался по сторонам, не попадал в ноты и совершал странные телодвижения. Позднее певец признался, что был нетрезв, и извинился за своё состояние.

Ранее News.ru писал о том, что Билан потратил семь миллионов рублей, чтобы загладить свою вину перед поклонниками из Самары, где он выступил на Дне города в состоянии алкогольного опьянения.