Певица Алла Пугачёва прокомментировала публикацию Димы Биланы, в которой он в очередной раз извинялся перед жителями Самары за «пьяный концерт».
Уничижение паче гордыни. Хватит об этом, — написала под постом Примадонна.
В ответ на это Билан пообещал больше никогда не говорить об этой теме.
Дима Билан разгневал жителей Самары своим выступлением на праздновании Дня города. Он подозрительно озирался по сторонам, не попадал в ноты и совершал странные телодвижения. Позднее певец признался, что был нетрезв, и извинился за своё состояние.
Ранее News.ru писал о том, что Билан потратил семь миллионов рублей, чтобы загладить свою вину перед поклонниками из Самары, где он выступил на Дне города в состоянии алкогольного опьянения.