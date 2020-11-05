Продюсерский центр Матвиенко за время карантина потерял почти 100% прибыли

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Внук Аллы Пугачёвой Дени Байсаров ещё раз опроверг приписываемую ему помолвку с подружкой Марией. Сын Кристины Орбакайте общается с девушкой уже много лет и ничего больше дружбы их не связывает.

Поводом для слухов стали нежные фото Дени и Марии, появившиеся в соцсетях. На 22-летнего наследника Примадонны посыпались поздравления с предстоящей женитьбой. Дени Байсаров решил объясниться с подписчиками и сообщил, что...