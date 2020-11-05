Продюсерский центр Матвиенко за время карантина потерял почти 100% прибыли

Продюсер Игорь Матвиенко в эксклюзивном интервью NEWS.ru рассказал, что его центр потерял почти всю прибыль в период тотального локдауна.
Я думаю, что 99%. К сожалению, здесь какой-то есть перекос. Для меня до сих пор не понятный. Почему можно в метро ездить, ходить по 1000 человек на пляжи, а в концертных залах нельзя собираться. Как-то не очень справедливо. Почему рестораны открылись, а концерты не открылись, — сказал Матвиенко.
Кроме того, продюсер посетовал на «катастрофическую ситуацию» в российском шоу-бизнесе.
Я знаю, что музыканты, но это, конечно, не первые лица, меняют род деятельности: идут в грузчики и такси, — подчеркнул Матвиенко.
Ранее продюсер вступился за шоу «Голос» после скандала с участием дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александры, писал NEWS.ru.
Полное интервью Игоря Матвиенко порталу NEWS.ru читайте в 14:00.