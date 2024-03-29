Продюсер Лавров раскрыл, кого звали на корпоративы вместо Пугачевой Продюсер Лавров: Вайкуле звали, когда не хватало денег на Ротару и Пугачеву

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

Лайма Вайкуле

В 2000х годах вместо Аллы Пугачевой и Софии Ротару на корпоративы приглашали Лайму Вайкуле, потому что она стоила дешевле, рассказал NEWS.ru продюсер Сергей Лавров. Он добавил, что латвийская певица перестала активно выступать с большими концертами, начиная с 2004 года, и в основном была востребована на заказных мероприятиях.

Если вы посмотрите историю ее туров, то где-то начиная с 2004 года она не гастролировала или гастролировала очень мало. У нее были заказники, потому что так или иначе она статусная певица. Когда хотели позвать Пугачеву или Ротару, а денег не хватало, то звали Вайкуле, потому что она стоила дешевле, — сказал Лавров.

31 марта Лайма Вайкуле отмечает 70-летний юбилей. В последнее время артистка все реже поет, все чаще выступает с критикой России и специальной военной операции на Украине.

Артистка стала известной в 1986 году, когда с ней стали сотрудничать композитор Раймонд Паулс и поэт Илья Резник. Они написали специально для нее несколько хитов: «Ночной костер», «Еще не вечер», «Вернисаж». Премьера последних двух песен состоялась на «Новогоднем голубом огоньке».

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что связавшись с Лаймой Вайкуле, молодые и неопытные организаторы концертов банкротились. В среде промоутеров ее называли «Снежной королевой» и говорили, что она не продается, зрители плохо покупают билеты на ее концерты.