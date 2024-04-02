Пригожин рассказал, как на него повлиял Кобзон Продюсер Пригожин: у Кобзона я научился сплачивать людей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Продюсер Иосиф Пригожин

Продюсер Иосиф Пригожин рассказал NEWS.ru, что певец Иосиф Кобзон стал для него учителем и нравственным ориентиром. Он добавил, что именно у Кобзона он научился общаться с самыми разными людьми, объединять их и сплачивать.

Для меня самым большим учителем и ориентиром стал Иосиф Давыдович Кобзон. Он повлиял в том числе на мое видение, как можно уметь общаться со всеми. Я понимал, что я коммуникатор, тот самый человек, который может соединять и сплачивать людей, как это делал он, — сказал Пригожин.

Продюсер также отметил, что Кобзон, несмотря на возраст, в последние годы ездил на гастроли, хотя ценник выступлений, который ему предлагали, не соответствовал его статусу. По словам Пригожина, великий артист делал это, потому что ему нравилось петь и встречаться с аудиторией.

2 апреля Пригожину исполняется 55 лет. Он пришел в шоу-бизнес и продюсирование в конце 1980-х годов и учился у легендарного музыкального менеджера, продюсера Юрия Айзеншписа, который взял его к себе помощником. Иосиф Пригожин в разные периоды работал с Кристиной Орбакайте, Дидюлей, Вахтангом Кикабидзе, группами «Сплин», «Парк Горького», «Божья коровка» и многими другими артистами. С начала 2000-х годов он преимущественно занимается продвижением певицы Валерии, которая является его женой.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил на пресс-конференции по случаю предстоящего юбилея, что к 55 годам стал мудрее, но перестал доверять людям и стал более избирательным. По его словам, теперь к нему в дом приходят только люди, прошедшие «внутренний фильтр».