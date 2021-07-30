Пригожин прокомментировал продажу Фадеевым всех прав на его звёзд

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в беседе с NEWS.ru отреагировал на продажу Максимом Фадеевым всех прав на музыку и образы его исполнителей.

Я сталкиваюсь с таким впервые. Cделка уникальная, и Фадеев — новатор в этом вопросе. Мне трудно сказать и тем более дать оценку, никаких деталей я не знаю. Я ещё с ним даже не разговаривал, — заявил Пригожин.

Иосиф отметил, что к сделке относится положительно, добавив, что она носит исключительно частный характер и повлиять на российский шоу-бизнес никак не может. Пригожин также подчеркнул, что «ему не очень интересно развитие этого вопроса», так как он «касается непосредственно продавца и покупателя», и что его устраивает любое решение коллеги.

Ранее сообщалось о продаже Максимом Фадеевым всех прав на музыку и образ «Серебра», Глюкозы и других артистов, с которыми сотрудничал продюсер.