Пригожин призвал дать шанс пожелавшему вернуться в Россию Меладзе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Пожелавшему вернуться в Россию певцу Валерию Меладзе необходимо дать шанс, считает продюсер Иосиф Пригожин. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что если артисту разрешат работать в РФ, то он будет собирать большие стадионы. По словам Пригожина, россияне любят Меладзе и ждут его выступлений.

Если Меладзе разрешат работать и он будет жить в Москве, у него будут большие стадионы, будет собирать зрителей. Неправильно осуждать людей, которые хотят вернуться к себе домой. У каждого человека должен быть шанс. Главное — не заблудиться, не потеряться, не стать жертвой негодяев. Мы все не безгрешны. Мы все заложники этой проблемы, мы все в ней оказались, — высказался продюсер.

Он подчеркнул, что Меладзе также любят и те, кто проживает за границей и говорит на русском языке. По мнению Пригожина, уровень популярности и востребованности певца точно не спадет. Продюсер считает, что произведения, созданные артистом вместе с братом Константином Меладзе, носят исключительно глубоко душевный характер и стали любимыми в обществе.

Всю свою жизнь и карьеру Меладзе делал в России. Он грузин, выросший на Украине, вот что ему сейчас делать? Я не хочу быть чьим-то судьей. Если он прилетает в Россию и его пускают домой, значит, ему никто этого не запрещает. Я не знаю, какие у него планы, но его любят в России и ждут, — заключил Пригожин.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что россияне могут простить Меладзе, который выступал против специальной военной операции и поддерживал Украину. Он считает, что, если бы артист предпринял ряд шагов, чтобы ему позволили снова выступать в РФ, многим россиянам это пришлось бы по душе.