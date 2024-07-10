Продюсер ответил, сможет ли Меладзе выступать в России после критики СВО Продюсер Бабичев: россияне могут простить поддерживающего Украину Меладзе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Валерий Меладзе

Россияне могут простить певца Валерия Меладзе, который поддерживал Украину и выступал против специальной военной операции ВС РФ, выразил мнение в беседе с NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. По его словам, если бы артист предпринял ряд шагов, чтобы ему позволили снова выступать в РФ, многим россиянам это пришлось бы по душе.

Мне кажется, если бы Меладзе предпринял ряд шагов, чтобы «наступила оттепель» и ему позволили выступать, многим россиянам это решение пришлось бы по душе. Сейчас все зависит только от певца, что он предпримет. Думаю, человек с кавказским воспитанием найдет верное решение, как склонить чашу часов в свою сторону, если захочет, — высказался Бабичев.

Как отметил продюсер, необходимо понимать, что именно стоит за желанием Меладзе вернуться в Россию. По его словам, периодически выступая за рубежом, певец зарабатывал не те деньги, которые ранее получал при своей популярности. При этом Бабичев подчеркнул, что люди продолжают слушать песни Меладзе.

Не знаю, получится ли Меладзе выйти сухим из воды. В СМИ все-таки активно обсуждались его заявления. Хотя честно признаюсь, я посещал много различных мероприятий, и люди все равно продолжают слушать его песни, — заявил продюсер.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Меладзе открестился от поддержки Вооруженных сил Украины во время недавнего возвращения в Россию. По некоторым данным, певец пообещал родне, что скоро переедет в РФ окончательно, потому что устал выступать в Испании.