Mash узнал, как осуждавший СВО Меладзе резко «переобулся» Mash: Меладзе открестился от поддержки Украины и пообещал вернуться в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Валерий Меладзе

Telegram-канал Mash сообщил, что певец Валерий Меладзе открестился от поддержки Вооруженных сил Украины во время недавнего возвращения в Россию. По информации канала, он пообещал родне, что скоро переедет на родину окончательно, потому что устал выступать в Испании.

В публикации уточняется, что когда Меладзе был в Москве «проездом», он навестил родных, разобрался с некоторыми документами и поужинал в грузинском ресторане. По данным канала, в личной беседе с родственниками артист признался, что соскучился по России. Канал также пишет, что Меладзе оправдался за нацистский лозунг, который произнес на концерте в Дубае. По его информации, Меладзе назвал произошедшее делом рук провокаторов.

Источник добавил, что во время визита в Россию певец поддержал находящегося в реанимации журналиста Отара Кушанашвили финансово. По информации канала, артист также пообещал навестить старого друга, когда позволят врачи.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к Федеральной антимонопольной службе с просьбой проверить сестру Валерия Меладзе Лиану. По его мнению, она нарушила закон «О защите конкуренции», заключив контракт с Центром культуры и досуга «Полярная звезда».