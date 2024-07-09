Сестру Меладзе заподозрили в нарушении законов России Глава ФПБК Бородин призвал ФАС проверить бизнес Лианы Меладзе

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерий Меладзе

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился к Федеральной антимонопольной службе с просьбой проверить сестру Валерия Меладзе Лиану. По его мнению, она нарушила закон «О защите конкуренции», заключив контракт с Центром культуры и досуга «Полярная звезда». Общественник утверждает, что Меладзе обязалась привезти на мероприятие некую знаменитость, однако договор был заключен без процедуры проведения конкурентных закупок, передает Lenta.ru.

Одним из возможных видов неконкурентных закупок является закупка у единственного поставщика. При наличии конкурентного рынка закупка у единственного поставщика может быть признана нарушением закона № 223-ФЗ и (или) закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции», — заявил Бородин.

На рынке услуг нет недостатка в артистах, добавил он. Лиана Меладзе просто не может быть единственным поставщиком, поэтому в ФПБК считают, что контракт был заключен с нарушениями, уточнил общественник.

Ранее Бородин призвал установить личность организатора корпоратива в Москве, на котором в конце июня выступил певец Валерий Леонтьев. Активист выразил мнение, что артист, проживавший до недавнего времени в США, не имеет морального права зарабатывать в России. Общественник также назвал Леонтьева «тихушником» и исполнителем с отсутствующей гражданской позицией.