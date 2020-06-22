Пригожин назвал бессмыслицей фанатскую победу Лорак на Евровидении

https://static.news.ru/photo/4c963442-b46f-11ea-af52-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский продюсер Иосиф Пригожин заявил, что победа украинки Ани Лорак при повторном голосовании поклонников Евровидения на конкурсах прошлых лет — бессмыслица.

Пригожин в беседе с NEWS.ru напомнил, что есть признанная законным образом в 2008 году победа, которая принадлежит российскому музыканту Диме Билану. Продюсер полностью поддерживает решение голосовавших.

Это всё равно что не признать выборы президента Трампа, или Путина, или Макрона. Выборы состоялись, победа официально отдана титулованному, признанному человеку, — сказал он.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что повторное голосование поклонников состязания — это эксгумация мертвеца. По его мнению, Европейский вещательный союз занимается дуростью.

В 2020 году Европейский вещательный союз каждую субботу (традиционный день проведения Евровидения) в прямом эфире в YouTube показывает старые конкурсы. После них фанаты устраивают повторное голосование.

20 июня EBU показал конкурс 2008 года, в котором победил российский участник Дима Билан. Второе место заняла украинская дива Ани Лорак. Однако при повторном фанатском голосовании победу одержала серебряный призёр конкурса, песню для которой написал Филипп Киркоров.