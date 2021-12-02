«Придумают всё»: Пашаев про заявление Болдуина о непричастности к выстрелу

Опровергнуть свою причастность к выстрелу на съёмках «Ржавчины», в результате которого погибла оператор Галина Хатчинс и получил ранение режиссёр, голливудскому актёру Алеку Болдуину, скорее всего, посоветовали его юристы, рассказал NEWS.ru экс-адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев. Собеседник подчеркнул, что если инцидент не запечатлён на видеокамеры, то представители артиста «придумают всё», чтобы помочь звезде «выкрутиться».

Это же позиция адвокатов [Алека Болдуина], скорее всего. Надо сначала понять, есть ли видео, где стреляют. Если оно есть, то Болдуин не выкрутится. А если ролика нет, то придумают всё что угодно. Это [произошло] чисто по неосторожности, умышленного состава нет, — считает юрист.

Он отметил, что Болдуин может продолжить карьеру в кино, так как он умышленно никакого преступления не совершал. На вопрос, стал бы он защищать американского актёра в суде, Пашаев ответил, что его учили «защищать, а не кого-то выбирать».

Самое главное, чтобы [человек] не был педофилом и не совершал преступлений против несовершеннолетних, беременных женщин, стариков и не занимался сбытом наркотиков. А так — любой случай — разбой, убийства, грабёж, вымогательства. Мы же на это учились, — подытожил Пашаев.

Юрист также удивился, почему в Голливуде во время съёмок фильмов используют боевые патроны.

22 октября Болдуин репетировал сцену из фильма «Ржавчина», в которой нужно резко выхватить пистолет из кобуры, как это традиционно показывается в вестернах. Как рассказал режиссёр Джоэл Соуса, он смотрел поверх плеча оператора, когда услышал «звук, похожий на удар кнутом, а затем громкий хлопок».

Пуля попала сначала оператору Галине Хатчинс в живот, а затем режиссёру — в плечо. В результате ранения оператор скончалась. Болдуин и съёмочная группа сотрудничают со следствием, производство картины приостановлено.

Ранее стало известно, что прокурор округа Санта-Фе штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс заявила о готовящемся уголовном обвинении, однако в отношении кого оно будет, пока неизвестно. На съёмочной площадке, где произошёл трагический инцидент, было найдено много оружия. Часть его была заряжена боевыми патронами.