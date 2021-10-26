Прокурор заявила об уголовном обвинении по инциденту с Болдуином

В расследовании инцидента с гибелью оператора во время съёмок вестерна «Ржавчина» могут быть выдвинуты уголовные обвинения. Об этом заявила прокурор округа Санта-Фе штата Нью-Мексико Мэри Кармак-Альтвайс, пишет The New York Times. Трагедия произошла 22 октября, когда Болдуин во время съёмок выстрелил из пистолета, заряженного боевыми патронами. В результате скончалась оператор Галина Хатчинс и был ранен режиссёр Джоэл Соуса.

Каких-либо заключений пока нет. Сейчас мы рассматриваем все сценарии, в том числе с выдвижением обвинений в уголовном правонарушении, — сказала прокурор.

Она также подтвердила обнаружение на съёмочной площадке большого количества оружия. Часть его была заряжена боевыми патронами. Сейчас следователи выясняют, из какого именно оружия и с применением каких патронов был произведён выстрел, повлёкший смерть оператора.

Ранее стало известно, что из пистолета, который стал причиной трагедии, вне съёмочной площадки стреляли боевыми патронами члены команды фильма. Часть участников группы считает, что именно это привело к трагической случайности, когда в реквизите оказался боевой патрон.

По другой версии, причиной инцидента стало нарушение правил хранения патронов: боевые и холостые патроны находились в одном месте. Также есть информация, что помощник режиссёра Дэйв Холлс в момент передачи Болдуину пистолета произнёс «сold gun» («холодное оружие»). Эта фраза означает, что оружие осмотрено и может безопасно использоваться.

В день инцидента на площадке работал временный реквизитор. Он заменял постоянного сотрудника, пока тот участвовал в забастовке из-за недовольства условиями труда на съёмках.

Трагедия произошла 22 октября. Актёр Алек Болдуин репетировал сцену, в которой нужно резко выхватить пистолет из кобуры, как это традиционно показывается в вестернах. Как рассказал режиссёр Джоэл Соуса, он смотрел поверх плеча оператора, когда услышал «звук, похожий на удар кнутом, а затем громкий хлопок». Пуля попала Галине Хатчинс в живот, а режиссёру — в плечо. В результате ранения оператор скончалась. Алек Болдуин и съёмочная группа сотрудничают со следствием, производство картины приостановлено.

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